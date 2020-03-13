Первая партия электромобиля Mustang Mach-E почти полностью раскуплена

Как сообщает портал InsideEVs, ссылаясь на члена клуба MachEClub, компания Ford, по?видимому, собрала уже более 45 000 предзаказов на электрокроссовер Mustang Mach-E. Это более 90 процентов от первой запланированной годовой партии, которая составит 50 тысяч электромобилей. При этом, конечно, стоит отметить, что речь идет о предзаказах, а не фактически проданных Mach-E: для предзаказа требуется внести депозит в 500 долларов.

В серийное производство электрокроссовер Ford должен поступить осенью текущего года; поставки начнутся в четвертом квартале. Цены на электрический «Мустанг» начинаются от 43 000 долларов; модель же ограниченной серии First Edition стоит 59,9 тысячи долларов.



