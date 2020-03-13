Tesla начала поставки электромобиля Model Y на несколько дней раньше графика

Tesla начала поставки электромобиля Model Y на несколько дней раньше графика

Первые электромобили Tesla Model Y будут доставлены покупателям уже в эту пятницу, 13 марта. Ранее Tesla заявляла, что поставки этой модели начнутся 15 марта.

Покупатели в штате Вашингтон, Фримонте и Сан-Диего (штат Калифорния) подтвердили дату поставки Model Y 13 марта, согласно данным документа Google Sheet, собранным клиентами Tesla. Ещё один клиент в Орегоне подтвердил предстоящее получение Model Y в субботу, 14 марта.

Участники нескольких групп покупателей Model Y в социальной сети Facebook тоже подтвердили дату ранней доставки. «Только что подтвердили доставку на 10 часов утра в эту пятницу! Это происходит. И раньше 15-го», — написал один из покупателей Model Y.

Tesla стремится как можно быстрее начать поставки новой модели. Завод компании в Фримонте (штат Калифорния) запустил производство Model Y в январе этого года. Как видим, поставки электрического кроссовера клиентам стартовали с опережением графика.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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