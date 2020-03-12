Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера

Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о достигнутых с австрийской компанией договоренностях об установке нового фуникулера в Киеве.

Об этом KV стало известно из интервью мэра Киева Виталия Кличко изданию “Бабель”.

“Мы договорились с австрийской компанией Doppelmayr, что подготовимся за лето и начнем устанавливать новый фуникулер. Это будут два маленьких трамвайчика, которые за год будут перевозить три миллиона человек”, – сообщил Кличко.

Напомним, что с 22 июля 2019 года по 29 августа 2019 года фуникулер закрывался на ежегодный технический осмотр. Предварительно его обещали запустить до 23 августа. За это время планировали произвести его плановый осмотр и заменить некоторые элементы.

Фото: Википедия


Ольга Марийко, КиевВласть

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