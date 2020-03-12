В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)

С сегодняшнего дня в столице заработало 20 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Еще 30 планируется установить в Киевской области до 1 мая. Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая 2020 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве по итогам запуска Аналитического центра безопасности дорожного движения.

“Сейчас на часах только 10:50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушений дорожного движения в Киеве . И это работают только 20 первых камер”, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, за 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек и почти 1,26 млн граждан получили травмы.

“Внедрение контроля дорожного движения очень сильно влияет на количество ДТП. Статистика показывает, что как только новая Патрульная полиция заработала в крупных городах и на дорогах государственного значения – смертность снизилась на 1000 жизней в год. Это не просто цифры в отчете – это тысяча спасенных жизней! По моему мнению, других аргументов о необходимости этой программы не нужно”, – добавил Арсен Аваков.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что введение автоматической фотовидеофиксации дорожного движения в Украине крайне важно потому, что по статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

“На сегодняшний день установлено 20 камер в Киеве . До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать не где-нибудь, а в местах, где по статистике, погибало и травмировались в ДТП больше всего наших граждан”, – сказал Антон Геращенко.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что статистика смертности на украинских дорогах ужасна.

По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, информация о зафиксированных правонарушениях будет попадать в систему электронной фиксации, где полицейский проверит наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствии номерного знака марке и модели ТС. После этого полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее постановление автоматически направляется в учреждение, которое печатает постановление и отправляет адресату. Эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, но и посмотреть в электронном кабинете водителя.

“Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с неподходящими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами”, – рассказал Алексей Билошицкий.

Сообщается, что сейчас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения – через электронный кабинет водителя – e-driver.hsc.gov.ua и на сайте МВД mvs.gov.ua в ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте обнаружения превышения скорости.

Адреса установленных камер фотовидеофиксациии дорожного движения в Киеве :

- ул. Елены Телиги, 39

- Набережное шоссе, 4 (напротив)

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

- Улица Братиславская, 18

- Чоколовский бульвар, 24

- Северный мост (в направлении левого берега)

- Северный мост (в направлении правого берега)

Напомним, что в феврале 2020 года советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что с мая 2020 года водителям, которые нарушили правила дорожного движения, будут присылать предупреждения о зафиксированных на видеокамеры нарушениях.

Ранее KV сообщала, что несмотря на предпринятые усилия столичных властей по усилению контроля трафика на главных транспортных узлах и улицах столицы и патрулированию выделенных полос для движения общественного транспорта, киевляне продолжают активно нарушать правила дорожного движения и выезжать на выделенные полосы.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве