На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)

На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)

На ул. Лаврской в Печерском районе Киева завершились работы по предотвращению парковки автомобилей на тротуарах. Вчера столичные коммунальщики установили антипарковочные столбики на части нечетной стороны ул. Лаврской.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП ДЭУ Печерского района в соцсети Фейсбук.

Сообщается, что сотрудники КП "ДЭУ Печерского района" успешно завершили установку ограничительных столбиков на нечетной стороне ул. Лаврской от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут.

Подчеркивается, что благодаря таким действиям можно значительно улучшить безопасность движения пешеходов.

Как ранее сообщала KV, Святошинский район Киева будет первым, в котором начнется установка велосипедных парковок вместо антипарковочных столбиков. Ориентировочно в нем будет установлено 10-15 таких конструкций.

Фото: фейсбук КП ДЭУ Печерского района

На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)
На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)
На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)
На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)
На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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