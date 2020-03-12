На части улицы Лаврской в Киеве установили антипарковочные столбики (фото)
На ул. Лаврской в Печерском районе Киева завершились работы по предотвращению парковки автомобилей на тротуарах. Вчера столичные коммунальщики установили антипарковочные столбики на части нечетной стороны ул. Лаврской.
Об этом
Сообщается, что сотрудники КП "ДЭУ Печерского района" успешно завершили установку ограничительных столбиков на нечетной стороне ул. Лаврской от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут.
Подчеркивается, что благодаря таким действиям можно значительно улучшить безопасность движения пешеходов.
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Фото: фейсбук КП ДЭУ Печерского района