Автоматическую фиксацию превышения скорости в Киеве запустят 1 мая

Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят с 1 мая 2020 года.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время презентации системы президенту Владимиру Зеленскому.

"У нас на сегодня установлены 20 камер в городе Киеве . До 1 мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будут установлены еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где-угодно, а именно в местах, где по статистике гибло и травмировалось больше всего наших граждан", - сказал Геращенко.

В качестве примера он привел Южный мост Киева и Харьковскую площадь.

"Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу. Если за рулем был не владелец автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот уплатил административный штраф", - рассказал Геращенко.

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.