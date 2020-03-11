Видео: на заводе Tesla в Шанхае строят ещё одно здание

Несмотря на сложную ситуацию из-за эпидемии коронавируса в Китае, Tesla активно работает над расширением своего завода Gigafactory Shanghai в Шанхае. Об этом свидетельствует видеоролик, снятый с использованием дрона.

Видеоролик демонстрирует огромное новое здание, которое воздвигается в рамках фазы 2 строительства завода.

Tesla приступила к строительству завода в Шанхае в январе прошлого года и уже в декабре здесь запустили массовое производство электромобилей.

В настоящее время на заводе собирают модель Model 3 и лишь 30 % деталей для неё выпускают на месте. Автопроизводитель намерен значительно увеличить число компонентов для производства в Шанхае, выпускаемых в Китае. Для этого потребуется больше производственных мощностей, и компания уже сейчас усиленно работает над решением этого вопроса.



