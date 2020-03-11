В сеть утекли очередные шпионские фото новых BMW.

На портале bimmerpost.com опубликованы свежие снимки еще не представленных официально моделей BMW.

На первом фото (в заголовке), полагаем, изображено купе четвертой серии. Оно получит поистине гигантские «ноздри». Баварские дизайнеры и маркетологи уверены, что клиентам они нравятся, а потому решетка радиатора продолжит увеличиваться в размерах. Официально не подтверждено, что это финальный дизайн «четверки», однако в этом виде она мелькает в сети уже не впервые.

В сеть утекли очередные шпионские фото новых BMW.

Второй снимок – это, судя по всему, новое поколение заряженного седана BMW M3. У него на корме появится интегрированный в крышку багажника небольшой спойлер, четыре патрубка выпуска и бампер с декоративной накладкой в цвет кузова в нижней части. По предварительным данным, «эмку» повезет турбированная трехлитровая «шестерка» мощностью 480 или 510 л.с. в зависимости от модификации. А привод станет полным.

Кстати, обратите внимание: эмблемы на обоих BMW еще старые – цветные и объемные.

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