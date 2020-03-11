Кабмин объявил о "фактической отмене" авиасообщения с Италией

"Сегодня было решение, и авиакомпании приступили к его реализации".

Кабмин объявил о "фактической отмене" авиасообщения с Италией
Фото: LB.ua

Кабинет министров в среду решил ограничить авиасообщение с Италией из-за коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет "фактически" об отмене полетов.

Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства.

"Сегодня было решение, и авиакомпании приступили к его реализации, - это фактически отмена авиасообщения с Италией. Пока что. В дальнейшем будем наблюдать, и по тем странам, где будет эта инфекция развиваться параболически, мы тоже будем принимать соответствующие решения", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, что 11 марта о сокращении полетной программы в Италию сообщили в МАУ и SkyUp. При этом они не говорили о полном прекращении рейсов.

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