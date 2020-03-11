Нидерланды завершили испытание первого водородного поезда

Французская «водородная электричка» Alstom Coradia iLint не является новинкой и уже несколько лет колесит под дорогам Германии. С 2018 года эта водородная версия проверенного временем пригородного и городского пассажирского поезда Lint курсирует по маршруту в Нижней Саксонии. Теперь экологическую эстафету переняли расположенные неподалеку Нидерланды (как ни хотелось здесь написать «Голландия», но больше нельзя). Ночные испытания инновационного транспорта на железных дорогах этого государства завершились в воскресенье, 9 марта.

Последний этап тестов длился десять дней и проходил на ветке между Гронингеном и Леэварденом на севере страны. Как сообщает портал Euractiv, результаты испытаний устроили всех и введение водородных поездов вместо дизельных произойдет в ближайшее время. Что не менее интересно, следующий, 2021 год будет объявлен в Европе «Годом железных дорог». В ходе него все страны-участники ЕС должны будут уделять особенное внимание развитию экологичных видов транспорта.

До четверти всех выбросов углекислого газа в Евросоюзе приходится на транспорт, поэтому неудивительно, что правительства всех входящих в этот блок стан активно ищут «зеленые» альтернативы. Несмотря на общий высокий уровень развития инфраструктуры, на многих территориях Европы до сих пор сохранились железные дороги, которые экономически невыгодно или просто довольно трудно электрифицировать. На этот случай и был найден ответ в виде водородного транспорта.

Водород имеет огромное количество полюсов в качестве топлива. При его окислении в топливных ячейках в качестве выходного продукта кроме электричества выделяется только вода. Он обладает колоссальной энергетической емкостью. Заправка водородом поезда на тысячекилометровый пробег происходит быстрее, чем дизельным топливом. Наконец, для его производства нужно только электричество — никаких дополнительных вредных или потенциально опасных веществ.

Но не все так радужно. Пока что цена «зеленого» водорода, то есть, полученного с помощью возобновляемых источников энергии, выше, чем его «серого» собрата. Последний вырабатывается при помощи традиционных электростанций, работающих на ископаемых видах топлива. Тем не менее, суммарный «углеродный след» водородного поезда в этом случае все равно будет ниже, чем у его дизельной альтернативы. Наконец, существует некоторое количество опасений, связанных с взрывоопасностью водорода.

Однако, современные технологии получения и транспортировки этого газа, а также заправки техники им, делают все процедуры, сопутствующие использованию водорода, гораздо безопаснее, чем даже в случае с пропаном. На протяжении последних лет идут активные разработки по созданию самого разного экологичного транспорта, работающего на водороде: не только поездов, но и серийных автобусов или грузовиков.



