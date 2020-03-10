Киевлян призывают сообщать об остановках транспорта без урн

Жителям Киева предлагают обратить внимание на остановки общественного транспорта, не оснащенные стационарными бетонными или металлическими урнами. По мнению организаторов флешмоба, это позволит сделать окружающую среду более чистой.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ОО “Водное движение Киевщины” в соцсети Фейсбук.

“Призываем вас в случае выявления остановок общественного транспорта в пределах Киева не оборудованных стационарными бетонными или металлическими урнами для мусора фотографировать такие остановочные комплексы и публиковать сделанные вами фотографии под хэштегом #ЧистаЗупинка”, – сказано в сообщении.

При этом киевлянам предлагают тегать КП “Киевпастранс” и ОО “Водное движение Киевщины”.

Также организаторы просят сообщать о тех остановках, где в роли мусорной урны выступает пластиковая банка, металлическая бочка, картонная коробка и тому подобные емкости.

Ранее KV сообщала, что КП “Киевпастранс” совместно с КП “Киевблагоустройство” занялись упорядочиванием остановок наземного общественного транспорта. 4 июня 2018 года Киевская горгосадминистрация (КГГА) объявила победителей инвестиционных конкурсов по оборудованию 785 остановок общественного транспорта на территории Киева . Несмотря на возмущение депутатов Киевсовета, предпринимателей и общественников, в администрации Кличко решили не отменять результаты откровенно коррупционного конкурса. В итоге, обслуживание большей части всех остановок столицы киевские власти отдали нескольким компаниям.

По результатам проведенного тендера КП “Киевпастранс” должно было заключить договор с компанией “Сервис Столица Инновейшн” на установку 30 павильонов ожидания в Киеве . Одна остановка должна была обойтись почти в 200 тыс. гривен – предприятие, руководство которого не раз обвинялось в коррупции, переплачивет за новые павильоны вдвое.

Фото: соцсети