Киевлян призывают сообщать об остановках транспорта без урн
Жителям Киева предлагают обратить внимание на остановки общественного транспорта, не оснащенные стационарными бетонными или металлическими урнами. По мнению организаторов флешмоба, это позволит сделать окружающую среду более чистой.
Об этом
“Призываем вас в случае выявления остановок общественного транспорта в пределах Киева не оборудованных стационарными бетонными или металлическими урнами для мусора фотографировать такие остановочные комплексы и публиковать сделанные вами фотографии под хэштегом #ЧистаЗупинка”, – сказано в сообщении.
При этом киевлянам предлагают тегать КП “Киевпастранс” и ОО “Водное движение Киевщины”.
Также организаторы просят сообщать о тех остановках, где в роли мусорной урны выступает пластиковая банка, металлическая бочка, картонная коробка и тому подобные емкости.
Ранее
По результатам проведенного тендера КП “Киевпастранс” должно было заключить договор с компанией “Сервис Столица Инновейшн” на установку 30 павильонов ожидания в Киеве. Одна остановка должна была обойтись почти в 200 тыс. гривен – предприятие, руководство которого не раз обвинялось в коррупции, переплачивет за новые павильоны вдвое.
Фото: соцсети