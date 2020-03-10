Кличко: метро в Киеве закроют только "в случае очень большой вспышки" COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столичные власти готовятся к возможному обнаружению коронавируса в столице.

Об этом он рассказал в комментарии BBC News Украина.

Кличко отметил, что никаких гарантий того, что больных коронавирус в Киеве в ближайшее время не обнаружат, власть дать не может. Однако, он подчеркнул, что власти Киева готовы к любому развитию событий.

"Мы не можем гарантировать, что больных коронавирус в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных коронавирус. А Италия даже ввели карантин, закрыли аэропорты... Следим за тем, как развивается ситуация. Закупили экспресс-тест машины..., проводим разъяснительную работу в школах и садиках, измеряем температуру детям. Если есть повышенная температура , такие дети должны оставаться дома", - рассказал Кличко.

"Также проводим разъяснительную работу с киевлянами, рассказываем, как можно уберечься. Мы видим, как эта болезнь распространяется в европейских странах, и делаем все возможное, чтобы быть готовыми... Кроме того, столичные власти, добавляет он, уже подготовили семь госпиталей, где в случае чего больных готовы принять инфекционные отделения для детей и взрослых. Готовимся, надеемся на лучшее", - добавил мэр.

На вопрос о том, могут ли в случае обнаружения коронавируса в Киеве закрыть школы и детсады, мэр ответил утвердительно.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - подчеркнул Кличко

Он также не исключил закрытия в Киеве общественного транспорта - в частности, метро.

"Для этого должен быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о крайние меры - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал мэр, отметив, что в столице осуществляют превентивные меры в транспорте - например, дважды в день проводят дезинфекцию.

Напомним, Минздрав пока не видит оснований для ограничения массовых мероприятий из-за коронавируса.