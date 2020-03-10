МАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри Украины

Относительно рейсов в Италию будет проинформировано позже.

МАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри Украины
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. Об этом авиакомпания сообщила у себя на фейсбуке.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничениями интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, "МАУ" отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", - сказано в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что о дальнейших своих решениях перевозчика в контексте введения карантина в Италии – будет проинформировано позже.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. "МАУ" рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания WizzAir приостанавливает все полеты в Италию и Израиль из-за распространения коронавируса. Лоукостер не будет летать в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль — с 12 по 23 марта.

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