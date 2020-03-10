Hyundai анонсирует выход обновленного кроссовера Creta.

Компания Hyundai распространила пресс-релиз с обещанием скоро вывести на рынок обновленную «Крету», которой в этом году исполняется четыре года. На деле же оказалось, что масштаб изменений на полновесный рестайлинг никак не тянет.

На паркетник поставили ячеистую решетку радиатора и новые диски. В палитру ввели пять двухцветных сочетаний: основной цвет кузова плюс черная крыша. А еще в довесок к уже известным комплектациям и пакетам опций добавится некий Brown pack. Вероятно, речь идет об отделке интерьера в коричневых тонах. На этом все. Хотя корейцы намекнули на выход еще одной лимитированной серии, которая будет «самой яркой за всю историю модели».

В техническом плане Hyundai Creta осталась прежней. С бензиновыми атмосферниками 1.6 (121 или 123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.) сочетаются 6-ступенчатые коробки, механика или автомат, передний и полный привод. Цены после обновления изменятся незначительно, в этом можно быть почти уверенным.

Hyundai анонсирует выход обновленного кроссовера Creta

Изменения в машине впору искать с лупой.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Hyundai.

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