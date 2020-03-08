В Борисполе при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом на дороге Борисполь-Барышевка столкнулись легковушка и грузовик. Погибли три человека. Об этом сообщили в Нацполиции в воскресенье.

"По предварительным данным, водитель автомобиля “Peugeot 307”, который двигался по второстепенной дороге Борисполь-Барышевка, не предоставил преимущества в движении и произошло столкновение с грузовиком “Renault Magnum”, - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте аварии погибли 26-летняя киевлянка, которая руководила легковым автомобилем, и двое пассажиров этого авто, 32-летний житель Львовской области и 34-летний уроженец Донецкой области.

Водитель грузовика остался невредимым.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Борисполе в погоне за угонщиком авто травмировались трое полицейских.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье микроавтобус объехал шлагбаум ж/д переезда и столкнулся с локомотивомНа Закарпатье микроавтобус объехал шлагбаум ж/д переезда и столкнулся с локомотивом
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилейIntel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей
Леса больше нет — Tesla завершила первый этап по вырубке деревьев под Гигафабрику в ГерманииЛеса больше нет — Tesla завершила первый этап по вырубке деревьев под Гигафабрику в Германии
Блок рекламы


Похожие новости
В Борисполе в погоне за угонщиком авто травмировались трое полицейских (обновлено)В Борисполе в погоне за угонщиком авто травмировались трое полицейских (обновлено)
В Борисполе в погоне за нарушителем травмировались трое полицейскихВ Борисполе в погоне за нарушителем травмировались трое полицейских
Возле Купянска в ДТП погибли четыре человекаВозле Купянска в ДТП погибли четыре человека
В Киеве на Шухевича столкнулись две легковушки, одна перевернуласьВ Киеве на Шухевича столкнулись две легковушки, одна перевернулась
В Николаевской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человекВ Николаевской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек
В небе над Австралией столкнулись два самолета, погибли четверо людейВ небе над Австралией столкнулись два самолета, погибли четверо людей
Во Львовской области автомобиль влетел в озеро, погибли четыре молодых парнейВо Львовской области автомобиль влетел в озеро, погибли четыре молодых парней
В Псковской области автобус с украинцами столкнулся с фурой, погибли 8 человекВ Псковской области автобус с украинцами столкнулся с фурой, погибли 8 человек
Под Херсоном в ДТП с маршруткой и легковушкой погибли три человекаПод Херсоном в ДТП с маршруткой и легковушкой погибли три человека
В Венгрии произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое украинцев, еще 7 - пострадалиВ Венгрии произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое украинцев, еще 7 - пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости