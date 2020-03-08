В Борисполе при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом на дороге Борисполь-Барышевка столкнулись легковушка и грузовик. Погибли три человека. Об этом сообщили в Нацполиции в воскресенье.

"По предварительным данным, водитель автомобиля “Peugeot 307”, который двигался по второстепенной дороге Борисполь-Барышевка, не предоставил преимущества в движении и произошло столкновение с грузовиком “Renault Magnum”, - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте аварии погибли 26-летняя киевлянка, которая руководила легковым автомобилем, и двое пассажиров этого авто, 32-летний житель Львовской области и 34-летний уроженец Донецкой области.

Водитель грузовика остался невредимым.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Борисполе в погоне за угонщиком авто травмировались трое полицейских.