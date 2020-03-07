Американский регулятор собрался оштрафовать Boeing за использование неодобренных датчиков

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило в пятницу о намерении оштрафовать Boeing на $19,7 млн за использование в индикаторах на лобовом стекле в авиалайнерах Boeing 737 датчиков, применение которых не было одобрено регулятором.

Американский регулятор собрался оштрафовать Boeing за использование неодобренных датчиков

REUTERS/LINDSEY WASSON

Всего по данным FAA, в период с июня 2015 года по апрель 2019 года Boeing установила систему визуальной индикации КВС параметров (Head-up Guidance System, HGS) компании Rockwell Collins на 791 лайнере, включая 618 моделей Boeing 737 NG и 173 модели Boeing 737 MAX.

FAA заявило, что самолёты были оснащены датчиками, которые не были протестированы или утверждены как совместимые с этими системами. У Boeing имеется в запасе 30 дней на то, чтобы ответить на обвинения регулятора.

Авиакомпании во многих странах прекратили полеты Boeing 737 Max после двух смертельных авиакатастроф. Но никакой связи между авариями и этой проблемой не наблюдается. В пятницу Boeing заявила о сотрудничестве со следствием, и о том, что её специалисты «провели тщательный внутренний анализ и внесли необходимые изменения для того, чтобы решить проблемы». По словам компании, исследуемые компоненты авиалайнера соответствуют первоначальным требованиям или даже превышают их. Boeing утверждает, что проблема заключается не в нарушении безопасности эксплуатации, а в «неполной документации».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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