Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский побывал на испытаниях техники Кременчугского автомобильного завода "АвтоКрАЗ" в Полтавской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зеленскому продемонстрировали испытания техники на специальном полигоне и образцы продукции предприятия. "Техника передвигалась с препятствиями на суше и в воде, двигалась с большим наклоном и показала качество деталей, в частности двигателя", - говорится в сообщении.

Президент оценил презентацию и возможности техники положительно.

"Эти испытания действительно впечатляют", - сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Гендиректор предприятия Роман Черняк отметил, что в 2015-2016 годах "АвтоКрАЗ" поставлял Вооруженным силам Украины 1 тыс. автомобилей в год. Но потом объемы заказов начали падать, а с 2018 года заказы прекратились вообще.

Он обратился к президенту с просьбой о поддержке предприятия госзаказом. По его убеждению, техника "АвтоКрАЗ" может стать "хребтом украинской армии".

Зеленский ответил, что у предприятия должен быть план производства продукции, и призвал подавать на тендер свои предложения.

"Сколько и какой продукции вы готовы производить, по какой цене и какая при этом будет заработная плата сотрудников?" - поинтересовался президент.

Напомним, Зеленский также попросил гендиректора "АвтоКрАЗ" передать владельцу предприятия Константину Жеваго, чтобы тот "вышел на связь" для обсуждения ситуации с госзаказами.