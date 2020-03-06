Электрокроссовер Skoda впервые попался фотошпионам.

В распоряжении портала autoexpress.co.uk оказалась серия шпионских фотографий первого в истории электрического кроссовера «Шкоды». Как стало известно в прошлом месяце, его нарекли Enyaq в соответствии с фирменной системой имен чешских паркетников, но заменив первую букву с К на E, подчеркивая электрическую сущность машины.

Серийная машина вырастет из концепта Vision iV. Приставку iV Skoda уже использует для гибридов, появится она и на электрокарах. Всего до 2022 года в линейке появится десять машин с таким шильдиком. Через пять лет на них должна приходиться, по прикидкам маркетологов, четверть продаж «Шкоды».

Официально о начинке ничего еще не рассказывали. С большой долей уверенности можно предположить наличие двух электродвигателей (по одному на каждой оси) и запас хода до 500 километров на самой мощной батарее. На единственном снимке салона можно разглядеть внушительный центральный дисплей и гораздо более скромный экран на месте комбинации приборов. Дизайн скрыт под фальшивыми кузовными панелями, но все-таки заметно, что электрический Enyaq не станет копией «Кадьяка».

Премьера Skoda Enyaq состоится в этом году. До нее, в апреле, рассекретят «близнеца» на той же платформе MEB – Volkswagen ID.4.