Windrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым Рогом

Рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь".

Авиакомпания Windrose решила в июле запустить рейс " Киев – Кривой Рог" из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область). Об этом сообщил директор аэропорта "Кривой Рог" Игорь Лашин.

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72 (до 74 пассажиров). Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно.