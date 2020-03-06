Windrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым Рогом

Рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь".

Windrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым Рогом
Фото: Крылья

Авиакомпания Windrose решила в июле запустить рейс "Киев – Кривой Рог" из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область). Об этом сообщил директор аэропорта "Кривой Рог" Игорь Лашин.

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72 (до 74 пассажиров). Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно.

Напомним, Windrose также с апреля запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Кроме того, с ноября 2020 года Windrose намерена запустить также рейсы в Ивано-Франковск.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье микроавтобус объехал шлагбаум ж/д переезда и столкнулся с локомотивомНа Закарпатье микроавтобус объехал шлагбаум ж/д переезда и столкнулся с локомотивом
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилейIntel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей
Международный автосалон в Женеве отменён из-за коронавирусаМеждународный автосалон в Женеве отменён из-за коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Международный автосалон в Женеве отменён из-за коронавирусаМеждународный автосалон в Женеве отменён из-за коронавируса
В Киеве водитель Audi на светофоре столкнула между собой Uklon, Uber и BoltВ Киеве водитель Audi на светофоре столкнула между собой Uklon, Uber и Bolt
Windrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и НиколаевомWindrose запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом
Fiat Chrysler Automobiles запустит в 2020 году роботакси в КитаеFiat Chrysler Automobiles запустит в 2020 году роботакси в Китае
SkyUp запустит рейсы из Запорожья в ПрагуSkyUp запустит рейсы из Запорожья в Прагу
"Укравтодор" намерен построить под Киевом три новые развязки"Укравтодор" намерен построить под Киевом три новые развязки
Amazon запустит в Индии 10 тысяч электрических машин для доставок
Одесскую трассу между Белой Церковью и Ставищем будет ремонтировать турецкая фирма OnurОдесскую трассу между Белой Церковью и Ставищем будет ремонтировать турецкая фирма Onur
Обломки "Титаника" получат международную защитуОбломки "Титаника" получат международную защиту
SkyUp запустит четыре новых рейса в ИталиюSkyUp запустит четыре новых рейса в Италию
Последние новости
Подгружаем последние новости