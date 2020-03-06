Зеленский предложил "УЗ" купить у Крюковского завода 90 вагонов и три дизель-поезда

Президент посетил КВСЗ и восхитился моделью двухэтажного вагона.

Зеленский предложил
Слева - направо: Зеленский, Криклий, глава набсовета КВСЗ Приходько
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил "Укрзализныце" заказать у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Об этом он сказал в пятницу во время посещения КВСЗ вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

Министр заявил, что план-минимум на 2020 год - заказать два-три дизель-поезда и до 100 пассажирских вагонов.

Президент Зеленский в ответ попросил говорить конкретно. "Поэтому господин министр, я бы хотел, чтобы мы сейчас сказали, что мы закажем три дизеля и 100 - не до 100, а 100 вагонов", - сказал он.

Министр ответил, что денег у "Укрзализныци" хватит на 80-90 вагонов.

"90, договорились", - сказал Зеленский.

Криклий подчеркнул, что "Укрзализныця" отказалась от предыдущих претензий к КВСЗ. "Все вопросы будем решать в рабочем порядке", - сказал министр.

Зеленский также отметил, что ему понравилась разработанный КВСЗ двухэтажный вагон и предложил изготовить один экземпляр. "Мы заинтересованы как государство показать, что у нас есть отечественный производитель и есть не только 3D-дизайн, а целый вагон. Один пример хотя бы сделайте - и это может быть государственный заказ", - сказал президент.

Напомним, что "Укрзализныця" несколько лет назад собиралась купить шесть дизель-поездов КВСЗ для Львовской железной дороги.

Но в результате был куплен единственный экземпляр, который ездит из Киева в аэропорт "Борисполь".

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