В центре Киева на Владимирской провалился асфальт

Провал произошел из-за прорыва трубы.

В центре Киева на Владимирской провалился асфальт
Фото: facebook.com/kievavtodor

В Шевченковском районе Киева на улице Владимирской просел асфальт.

В "Киевавтодоре" сообщают, что дорога провалилась из-за повреждения трубопровода.

"На ул. Владимирской, 52 произошло трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Движение частично ограничено!" - говорится в сообщении коммунальной корпорации в фейсбуке.

В "Киевавтодоре" добавили, что аварию уже ликвидируют работники "Киевводоканала". После того, как трубу починят, будет восстановлено покрытие проезжей части.

Фото: facebook.com/kievavtodor

В январе в Киеве возле Воздухофлотского проспекта прорвало трубу с горячей водой. Улицу Семьи Идзиковских, а также Донецкий переулок, улицу Донецкую залило кипятком.

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