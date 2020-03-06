В центре Киева на Владимирской провалился асфальт

В Шевченковском районе Киева на улице Владимирской просел асфальт.

В "Киевавтодоре" сообщают, что дорога провалилась из-за повреждения трубопровода.

"На ул. Владимирской, 52 произошло трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Движение частично ограничено!" - говорится в сообщении коммунальной корпорации в фейсбуке.

В "Киевавтодоре" добавили, что аварию уже ликвидируют работники "Киевводоканала". После того, как трубу починят, будет восстановлено покрытие проезжей части.

Фото: facebook.com/kievavtodor