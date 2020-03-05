В Борисполе в погоне за угонщиком авто травмировались трое полицейских (обновлено)
Во время задержания он угрожал застрелить себя.
Бориспольским патрульным передали ориентировку, что по направлению из Киева двигается авто участника аварии. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.
Экипаж подал сигнал об остановке, но автомобилист только ускорил движение.
"На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации", - добавили в полиции.
Полицейские ограничили движение при помощи блокировки улицы, после чего водитель остановился.
"Но нарушитель никого к себе не подпускал, угрожал застрелиться из предмета, похожего на пистолет. Потом его задержали сотрудники КОРДа. Во время преследования водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы, два служебных авто получили повреждения", - подытожили правоохранители.
Обновление. На странице полиции Киевской области в Facebook уточнили, что вооруженным водителем является серийный угонщик авто.
Его собирались задержать за серию краж автомобилей, однако мужчине удалось сесть за руль авто и сбежать, повредив при этом полицейские машины. В ходе преследования нарушитель долго пытался скрыться, а после того, как его машину заблокировали, начал стрелять в воздух.
По информации ТСН, задержанный - боевик бандформирования "Оплот" Зураб Тавберидзе, который с 2018 года находился в базе МВД за угон машин, а на сайте "Миротворец" - за участие в террористической организации.
Напомним, в феврале в Харькове патрульный, пытаясь остановить авто с нарушителем, ранил человека. Он трижды выстрелил в его сторону.