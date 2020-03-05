В Борисполе в погоне за угонщиком авто травмировались трое полицейских (обновлено)

Во время задержания он угрожал застрелить себя.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В Борисполе патрульные и спецеподразделение КОРД провели задержание водителя, который наехал на полицейского и скрылся с места ДТП

Бориспольским патрульным передали ориентировку, что по направлению из Киева двигается авто участника аварии. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Экипаж подал сигнал об остановке, но автомобилист только ускорил движение.

"На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации", - добавили в полиции.

Полицейские ограничили движение при помощи блокировки улицы, после чего водитель остановился.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

"Но нарушитель никого к себе не подпускал, угрожал застрелиться из предмета, похожего на пистолет. Потом его задержали сотрудники КОРДа. Во время преследования водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы, два служебных авто получили повреждения", - подытожили правоохранители.

Обновление. На странице полиции Киевской области в Facebook уточнили, что вооруженным водителем является серийный угонщик авто.

Его собирались задержать за серию краж автомобилей, однако мужчине удалось сесть за руль авто и сбежать, повредив при этом полицейские машины. В ходе преследования нарушитель долго пытался скрыться, а после того, как его машину заблокировали, начал стрелять в воздух.

По информации ТСН, задержанный - боевик бандформирования "Оплот" Зураб Тавберидзе, который с 2018 года находился в базе МВД за угон машин, а на сайте "Миротворец" - за участие в террористической организации.

Фото: ТСН

Напомним, в феврале в Харькове патрульный, пытаясь остановить авто с нарушителем, ранил человека. Он трижды выстрелил в его сторону.