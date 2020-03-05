В Борисполе в погоне за нарушителем травмировались трое полицейских

Его пытались задержать после того, как он сбил правоохранителя и скрылся с места аварии.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
В Борисполе патрульные и спецеподразделение КОРД провели задержание водителя, который наехал на полицейского и скрылся с места ДТП.

Бориспольским патрульным передали ориентировку, что по направлению из Киева двигается авто участника аварии. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Экипаж подал сигнал об остановке, но автомобилист только ускорил движение.

"На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации", - добавили в полиции.

Полицейские ограничили движение при помощи блокировки улицы, после чего водитель остановился.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

"Но нарушитель никого к себе не подпускал, угрожал застрелиться из предмета, похожего на пистолет. Потом его задержали сотрудники КОРДа. Во время преследования водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы, два служебных авто получили повреждения", - подытожили правоохранители.

Напомним, в феврале в Харькове патрульный, пытаясь остановить авто с нарушителем, ранил человека. Он трижды выстрелил в его сторону.



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