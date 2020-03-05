На неоткрывшемся Женевском автосалоне выбрали «Автомобиль года 2020».

Женевский автосалон не состоялся для прессы и публики из-за эпидемии коронавируса, однако плановые мероприятия на нем прошли. Члены жюри европейского конкурса «Автомобиль года» по традиции подвели итоги накануне предполагавшегося открытия выставки.

Шестую победу в истории одержала марка Peugeot. В этом году лучшим признали хэтчбек Peugeot 208, который минувшей осенью вышел на европейский рынок одновременно в версиях с ДВС и на электричестве. Он набрал 281 балл, опередив электрокары Tesla Model 3 (242 балла) и Porsche Taycan (222 балла). До этого «львы» первенствовали с моделями 3008 в 2017 году, 308 в 2014-м, 307 в 2002-м, 405 в 1988-м и 504 в 1969-м.

В прошлом году победу праздновал электрический Jaguar I-Pace. В 2018-м жюри благоволило кроссоверу Volvo XC40 (шведы получили премию впервые в истории).

Шестую победу в свою копилку забрала марка Peugeot.