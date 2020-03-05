Пьяный водитель культиватора избил патрульного в Полтавской области

При оформлении админпротокола 44-летний мужчина ударил полицейского, а затем и служебный автомобиль.

В Полтавской области водитель дизельного культиватора напал на сотрудника патрульной полиции во время оформления админпротокола из-за вождения в нетрезвом виде.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что инцидент произошел в Машевском районе.

Правоохранители остановили 44-летнего водителя дизельного культиватора, который находился за рулем в состоянии опьянения.

"При оформлении административного материала мужчина ударил полицейского, а затем и служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла дело по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.