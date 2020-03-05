Под Днепром перевернулся грузовик с 24 тоннами подсолнечного масла

Из цистерны на дорогу вытекло около 10 тонн масла.

На 432 км автодороги "Борисполь-Днепр-Запорожье" в Солонянском районе Днепропетровской области около 1:00 4 марта перевернулся грузовик Renault Magnum, который в цистерне перевозил 24 тонны подсолнечного масла.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

В областном управлении ГосЧС сообщают, что во время движения у фуры лопнуло колесо.

В результате ДТП грузовик перевернулся на бок. Из цистерны на дорогу вытекло около 10 тонн масла.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Спасатели для предотвращения дальнейшего разлива масла наложили бандаж на место утечки из цистерны.

Работники дорожной службы засыпали масляное пятно песком.

Напомним, в октябре 2019 в Ровенской области перевернулся грузовик с глицерином. На дорогу вытекло около 10 кубометров вещества.

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