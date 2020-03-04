Представлен конкурсный проект скоростного вертолёта-разведчика Boeing

Согласно планам армии США , грядёт полная замена военной авиации времён холодной войны. В частности, с вооружения снимаются вертолёты Bell OH-58D Kiowa Warrior. Взамен устаревших аппаратов на вооружение будет принята новая техника, разработка которой пока только в головах и на чертежах инженеров. Например, на боевые миссии в будущих сражениях могут отправиться вертолёты по новому проекту компании Boeing.

Вчера компания Boeing официально представила концептуальную разработку скоростного вертолёта-разведчика. Проект будет участвовать в конкурсе разработок, в котором кроме Boeing примут участие компании Bell, AVX Aircraft, Karem Aircraft и Sikorsky. Все проекты подготовлены к тендеру в рамках программы создания будущего вертолёта-разведчика FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft).

Точных спецификаций разработки компания Boeing пока не представила, но кое-какие детали проекта она обнародовала, как и показала внешний вид будущего скоростного вертолёта-разведчика. Новая машина, что важно, разработана не только с прицелом на эффективность в условиях боя, но также с акцентом на облегчённое техническое обслуживание и упрощённую модернизацию (с прошивкой-то всё будет в порядке?).

По словам Boeing, новый аппарат получит совершенно новый шестилопастной несущий винт. Второй винт будет рулевым на хвосте, как и будет третий толкающий винт для ускорения горизонтального полёта. Двигатель у машины один турбовальный с электронным управлением. Утверждается, что горизонтальный полёт станет возможным со скоростью, превышающей скорости современных вертолетов (программа FARA требует скорости полёта не менее 330 км/ч).

Усовершенствованная кабина пилотов с узким поперечным сечением будет вмещать два кресла с тандемным расположением (друг за другом). Интуитивно понятный интерфейс управления вертолётом станет общим для обоих пилотов. Каждому из них будет доступен большой конфигурируемый сенсорный дисплей. Встроенная система самодиагностики в реальном режиме времени поможет следить за состоянием вертолёта и учитывать «ухудшающиеся» условия.

Наземное обслуживание будущего вертолёта Boeing обеспечит возможность более быстрой перезарядки боеприпасов, например, без дополнительного подъёма (подвеса) вооружения. Этому поспособствует то, что вооружение спрятано в корпусе вертолёта для снижения заметности на радиолокаторах. В принципе, вертолёт разрабатывается с открытой архитектурой, поэтому его можно будет легко модернизировать.



