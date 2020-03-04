Аваков объявил о завершении подготовки к автоматической фиксации нарушений ПДД

«Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах».

Аваков объявил о завершении подготовки к автоматической фиксации нарушений ПДД
Фото: donbass.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине полностью завершился период подготовки к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом министр написал в своем блоге на УП.

«Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения», - отметил Аваков.

После переходного периода по всей стране введут процедуру штрафов и наказаний за нарушение ПДД, а также будут добавлять количество камер, которые будут фиксировать нарушения.

«Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах», - подчеркнул Аваков.

Он также привел статистику смертности. Согласно ей, на дорогах Украины гибнет от 38 до 50 человек в неделю. Аваков подчеркнул, что в 2019 году погибло 3454 человека и это больше, чем на войне.

Фото: blogs.pravda

«Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля», - добавил министр.

Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Однако саму систему видеофиксации так и не развернули. В МВД жаловались на дороговизну проекта.

Напомним, в январе онлайн-сервис государственных услуг "Дія" запустил возможность оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения онлайн. На сайте сервиса будут появляться выписанные прямо на месте остановки штрафы, а также штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме и при помощи фотосъемки.



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