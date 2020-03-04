Полиция начала сопровождать пассажирские поезда на двух маршрутах

Пилотный проект начал работать в поездах " Николаев - Киев - Ровно" и "Одесса - Москва".

Полиция начала сопровождать пассажирские поезда на двух маршрутах
Фото: Александр Рудоманов

Национальная полиция начала сопровождение пассажирских поездов акционерного общества "Укрзализныця" на двух маршрутах.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"В рамках пилотного проекта "УЗ" совместно с Нацполицией организовали сопровождение работниками полиции пассажирских поездов №122/121 Николаев - Киев - Ровно и №24/23 Одесса - Москва. Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21-27 февраля этого года, по данным полиции, было составлено 27 административных постановлений по ст. 175 ч. 1 (запрет курения), три административных постановления по ст.178 ч.1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения. Также 27 февраля во время следования поезда № 24/23 Одесса - Москва работники полиции успешно предотвратили ограбление пассажира и задержали подозреваемого.

Сейчас "УЗ" и Нацполиция разрабатывают план действий по увеличению числа поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей.

"В рамках реализации стратегической программы «Навстречу клиенту», которая направлена на улучшение качества услуг на железнодорожном транспорте, "УЗ" имплементирует план мероприятий по повышению безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах. Развитие сотрудничества с Национальной полицией является важной составляющей", - прокомментировал член правления компании Марчин Целеевский.

Напомним, с 2014 года, в рамках реформы, была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и присутствовать в поездах.

В декабре прошлого года хулиганы разгромили вагон пригородного поезда Нежин - Киев. После этого железнодорожники обратились к властям с просьбой вернуть сопровождение поездов нарядами полиции.

В январе четверо пассажиров поезда "Киев - Ивано-Франковск" избили проводника из-за замечания о курении.

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