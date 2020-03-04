"Укроборонпром" выполнил контракт на модернизацию 30 танков Т-72

ВСУ передали последнюю партию отремонтированных машин.

"Укроборонпром" выполнил контракт на модернизацию 30 танков Т-72
Танк Т-72
Фото: ukroboronprom.com.ua

Киевский бронетанковый завод, входящий в государственный концерн "Укроборонпром", передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из шести танков Т-72, которые были модернизированы с целью улучшения их боевых и технических характеристик.

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Таким образом завод завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны. Все танки были переданы для укомплектования подразделений ВСУ.

Отмечается, что модернизация дала возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управления машинами. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики.

"Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" от предприятия Концерна ГККБ "Луч". Кроме того, боевой танк Т-72 имеет уровень защиты нового поколения, который обеспечивают современные элементы динамической защиты", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения - танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел для ведения огня управляемыми ракетами.

Также в Т-72 установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что важно для взаимодействия на поле боя. Улучшили и ходовую часть танка - была выполнена замена гусениц на новые с обрезиненной беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода.

"Эти танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта современной войны на Востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников ", - отметил директор ГП "КБТО" Владимир Синявский.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Первые 25 отремонтированных танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками были переданы ВСУ в январе 2020 года.

Напомним, ранее Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80.

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