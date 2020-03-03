Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей

Постепенно участники рынка компонентов для систем автопилота отказались от амбициозных заявлений о сроках появления на дорогах полностью автоматических транспортных средств. Теперь они робко заявляют, что такси удастся автоматизировать раньше частных машин. Такой точки зрения придерживается и руководство Intel .

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В декабре свои тезисы на эту тему изложил представитель NVIDIA. Эта компания активно участвует в разработке не только процессоров для систем автопилота, но и элементов серверной инфраструктуры, которая потребуется для обслуживания растущего флота «робомобилей». Руководство NVIDIA убеждено, что городские такси будет проще научить ездить без помощи водителя, чем клиентские транспортные средства более универсального применения.

Как стало ясно из комментариев финансового директора Intel на технологической конференции Morgan Stanley, руководство этой компании разделяет подобную точку зрения. Джордж Дэвис (George Davis) упомянул об этом, рассуждая о будущем подразделения Mobileye, которое разрабатывает компоненты для систем автопилота и сопутствующее программное обеспечение. Доля Mobileye, по словам представителя Intel , непрерывно увеличивается, её компоненты уже можно считать де-факто стандартом для так называемых систем активной помощи водителю (ADAS). Роботизированные такси, как считают в Intel , откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.

На оживлённых улицах Иерусалима, по словам Дэвиса, имеющиеся прототипы автомобилей с автоматической системой управления ведут себя вполне органично, учитывая не совсем предсказуемый и плотный трафик. Многие очевидцы, совершившие пробные поездки на прототипах в реальных условиях, испытывали психологический дискомфорт только на протяжении первых минут, к концу поездки им даже становилось скучно. И это Дэвис считает лучшим комплиментом в сторону систем автопилота.

Картографический сервис HERE, в котором Intel с 2017 года владеет 15 % акций, нужен не только производителям автомобилей, по мнению финансового директора компании. Точные цифровые карты местности, которые актуализируются при помощи парка оснащённых камерами и компьютерами машин, могут быть востребованы муниципальными властями, которые будут использовать их при строительных работах и реконструкции коммунальных систем. Делиться этими картами с контрагентами сервис сможет на коммерческой основе.

Компания Intel ставит перед собой задачу охватывать новые рынки, которые связаны с обработкой информации. С этой точки зрения слияния и поглощения являются важным инструментом развития корпорации. Соответствующие шаги Intel обещает делать вдумчиво, инвестируя только в те активы, которые в дальнейшем помогут развитию бизнеса. Хотя этот пример Джордж Дэвис оставил за кадром, можно вспомнить про решение Intel заморозить разработки Nervana после покупки в прошлом году активов компании Habana Labs. Не все сделки в этой сфере оказываются удачными для поглощаемых компаний.



