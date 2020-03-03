Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей

Постепенно участники рынка компонентов для систем автопилота отказались от амбициозных заявлений о сроках появления на дорогах полностью автоматических транспортных средств. Теперь они робко заявляют, что такси удастся автоматизировать раньше частных машин. Такой точки зрения придерживается и руководство Intel.

Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей

Источник изображения: Intel

В декабре свои тезисы на эту тему изложил представитель NVIDIA. Эта компания активно участвует в разработке не только процессоров для систем автопилота, но и элементов серверной инфраструктуры, которая потребуется для обслуживания растущего флота «робомобилей». Руководство NVIDIA убеждено, что городские такси будет проще научить ездить без помощи водителя, чем клиентские транспортные средства более универсального применения.

Как стало ясно из комментариев финансового директора Intel на технологической конференции Morgan Stanley, руководство этой компании разделяет подобную точку зрения. Джордж Дэвис (George Davis) упомянул об этом, рассуждая о будущем подразделения Mobileye, которое разрабатывает компоненты для систем автопилота и сопутствующее программное обеспечение. Доля Mobileye, по словам представителя Intel, непрерывно увеличивается, её компоненты уже можно считать де-факто стандартом для так называемых систем активной помощи водителю (ADAS). Роботизированные такси, как считают в Intel, откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.

На оживлённых улицах Иерусалима, по словам Дэвиса, имеющиеся прототипы автомобилей с автоматической системой управления ведут себя вполне органично, учитывая не совсем предсказуемый и плотный трафик. Многие очевидцы, совершившие пробные поездки на прототипах в реальных условиях, испытывали психологический дискомфорт только на протяжении первых минут, к концу поездки им даже становилось скучно. И это Дэвис считает лучшим комплиментом в сторону систем автопилота.

Картографический сервис HERE, в котором Intel с 2017 года владеет 15 % акций, нужен не только производителям автомобилей, по мнению финансового директора компании. Точные цифровые карты местности, которые актуализируются при помощи парка оснащённых камерами и компьютерами машин, могут быть востребованы муниципальными властями, которые будут использовать их при строительных работах и реконструкции коммунальных систем. Делиться этими картами с контрагентами сервис сможет на коммерческой основе.

Компания Intel ставит перед собой задачу охватывать новые рынки, которые связаны с обработкой информации. С этой точки зрения слияния и поглощения являются важным инструментом развития корпорации. Соответствующие шаги Intel обещает делать вдумчиво, инвестируя только в те активы, которые в дальнейшем помогут развитию бизнеса. Хотя этот пример Джордж Дэвис оставил за кадром, можно вспомнить про решение Intel заморозить разработки Nervana после покупки в прошлом году активов компании Habana Labs. Не все сделки в этой сфере оказываются удачными для поглощаемых компаний.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД выделило санитарный вертолет для транспортировки вероятных больных коронавирусомМВД выделило санитарный вертолет для транспортировки вероятных больных коронавирусом
В ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиихВ ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиих
В Мариуполе микроавтобус патрульных врезался в автомобиль и протаранил стену гаражаВ Мариуполе микроавтобус патрульных врезался в автомобиль и протаранил стену гаража
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
Военный самолет упал в море у берегов ИспанииВоенный самолет упал в море у берегов Испании
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае задействуют аэротакси для борьбы с эпидемией коронавирусаВ Китае задействуют аэротакси для борьбы с эпидемией коронавируса
На всех станциях метро Киева появятся дефибрилляторыНа всех станциях метро Киева появятся дефибрилляторы
В Киеве задержали псевдотаксиста, который грабил пассажировВ Киеве задержали псевдотаксиста, который грабил пассажиров
Fiat Chrysler Automobiles запустит в 2020 году роботакси в КитаеFiat Chrysler Automobiles запустит в 2020 году роботакси в Китае
Toyota вложит практически 400 млн долларов в аэротакси
В центре Львова таксист и пассажир похитили платежный терминалВ центре Львова таксист и пассажир похитили платежный терминал
В Николаеве Lexus врезался в такси: двое погибших, двое раненыхВ Николаеве Lexus врезался в такси: двое погибших, двое раненых
В Косове восстановили мост, уничтоженный паводком в 2008 годуВ Косове восстановили мост, уничтоженный паводком в 2008 году
В Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человекаВ Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человека
В Киеве таксист снес около 15 метров железного ограждения и перевернулсяВ Киеве таксист снес около 15 метров железного ограждения и перевернулся
Последние новости
Подгружаем последние новости