Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети

Часть пассажиров пересели на автобус, часть - отправили резервным поездом.

Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

При отправлении из Польши поезда № 705 сообщением Перемышль - Киев произошел обрыв контактной сети, в результате чего отправление задержалось почти на четыре часа.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Большинство пассажиров путешествовали из Перемышля во Львов, поэтому по предложению польской стороны они пересели на автобусы и уехали в город назначения.

Пассажиров, которые должны сесть на поезд №705 во Львове, отправили в Киев резервным поездом.

Из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец - Днепр" задержались 13 составов

Причины инцидента устанавливаются, на месте работает комиссия. "УЗ" приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, в прошлом году Интерсити "Перемышль - Киев" задержался в пути на четыре часа из-за ничейной сумки, в которой оказались игрушки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД выделило санитарный вертолет для транспортировки вероятных больных коронавирусомМВД выделило санитарный вертолет для транспортировки вероятных больных коронавирусом
В ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиихВ ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиих
В Мариуполе микроавтобус патрульных врезался в автомобиль и протаранил стену гаражаВ Мариуполе микроавтобус патрульных врезался в автомобиль и протаранил стену гаража
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
Военный самолет упал в море у берегов ИспанииВоенный самолет упал в море у берегов Испании
Блок рекламы


Похожие новости
Возле Купянска в ДТП погибли четыре человекаВозле Купянска в ДТП погибли четыре человека
"Киевпастранс" показал, как дезинфицируют общественный транспорт"Киевпастранс" показал, как дезинфицируют общественный транспорт
Международный автосалон в Женеве отменён из-за коронавирусаМеждународный автосалон в Женеве отменён из-за коронавируса
В метро Киева разрешили бесплатно провозить музыкальные инструментыВ метро Киева разрешили бесплатно провозить музыкальные инструменты
Участки Окружной дороги в Оболонском и Голосеевском районах Киева передали на баланс городаУчастки Окружной дороги в Оболонском и Голосеевском районах Киева передали на баланс города
В прошлом году в общественном транспорте киевляне забыли 1927 вещейВ прошлом году в общественном транспорте киевляне забыли 1927 вещей
В Киеве дополнительно обследуют мосты на предмет аварийностиВ Киеве дополнительно обследуют мосты на предмет аварийности
На въезде в Киев загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нетНа въезде в Киев загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет
"Укрзализныця" продлит маршрут поезда "Николаев - Ивано-Франковск" до Рахова"Укрзализныця" продлит маршрут поезда "Николаев - Ивано-Франковск" до Рахова
В Киеве на центральном ж/д вокзале установили зарядки для электрокаровВ Киеве на центральном ж/д вокзале установили зарядки для электрокаров
Последние новости
Подгружаем последние новости