Малыш Citroen Ami стал серийным.

Помните представленный год назад забавный автомобильчик Citroen Ami One? Преобразившись внешне он все-таки стал серийным: его продажи во Франции начнутся 30 марта.

Автопроизводители уловили тренд на будущее смещение интересов от частного владения машиной к разным формам аренды и стали предлагать свои варианты. Citroen Ami заточен под прокат различной продолжительности, хотя его можно и купить в личное пользование. За наличные это будет 6000 евро, по подписке на два года – 2644 евро первого взноса и 20 евро в месяц, в каршеринге – 26 евроцентов за минуту.

Citroen Ami проходит по категории легких квадрициклов. Это означает, что управлять им во Франции можно без водительских прав по достижении 14 лет (в остальной Европе – 16 лет). Оформить покупку или аренду можно онлайн, для этого не нужно даже выходить из дома.

Снаряженная масса без учета веса батареи составляет 425 килограммов (с ней – 485 килограммов). Двигатель развивает 8 л.с. и разгоняет машинку до 45 км/ч. Зарядка от бытовой розетки займет три часа. Запас хода всего 70 километров на аккумуляторе емкостью 5,5 кВт*ч, но для сугубо городского автомобиля этого должно быть достаточно.

Кузов сделан абсолютно симметричным: двери и крылья одинаковые и взаимозаменяемые. Крыша панорамная, стекла не опускаются. Есть простенькая климатическая система, а для музыки, судя по фотографиям, предлагается использовать собственный смартфон и портативную колонку. Интерьер оргигинален (впрочем, могло ли у «Ситроена» быть по-другому?). Регулировки есть только у водительского сиденья. Небольшой отсек для багажа расположен за креслами, и доступ в него только из салона.

Любопытная деталь: кузов может быть только серым, развеселить облик можно за счет накладок четырех ярких цветов.

Во Франции он будет стоить от 6000 евро.