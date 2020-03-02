Малыш Citroen Ami стал серийным.

Помните представленный год назад забавный автомобильчик Citroen Ami One? Преобразившись внешне он все-таки стал серийным: его продажи во Франции начнутся 30 марта.

Малыш Citroen Ami стал серийным.

Автопроизводители уловили тренд на будущее смещение интересов от частного владения машиной к разным формам аренды и стали предлагать свои варианты. Citroen Ami заточен под прокат различной продолжительности, хотя его можно и купить в личное пользование. За наличные это будет 6000 евро, по подписке на два года – 2644 евро первого взноса и 20 евро в месяц, в каршеринге – 26 евроцентов за минуту.

Малыш Citroen Ami стал серийным.

Citroen Ami проходит по категории легких квадрициклов. Это означает, что управлять им во Франции можно без водительских прав по достижении 14 лет (в остальной Европе – 16 лет). Оформить покупку или аренду можно онлайн, для этого не нужно даже выходить из дома.

Малыш Citroen Ami стал серийным.

Снаряженная масса без учета веса батареи составляет 425 килограммов (с ней – 485 килограммов). Двигатель развивает 8 л.с. и разгоняет машинку до 45 км/ч. Зарядка от бытовой розетки займет три часа. Запас хода всего 70 километров на аккумуляторе емкостью 5,5 кВт*ч, но для сугубо городского автомобиля этого должно быть достаточно.

Малыш Citroen Ami стал серийным.

Кузов сделан абсолютно симметричным: двери и крылья одинаковые и взаимозаменяемые. Крыша панорамная, стекла не опускаются. Есть простенькая климатическая система, а для музыки, судя по фотографиям, предлагается использовать собственный смартфон и портативную колонку. Интерьер оргигинален (впрочем, могло ли у «Ситроена» быть по-другому?). Регулировки есть только у водительского сиденья. Небольшой отсек для багажа расположен за креслами, и доступ в него только из салона.

Малыш Citroen Ami стал серийным.

Любопытная деталь: кузов может быть только серым, развеселить облик можно за счет накладок четырех ярких цветов.

Малыш Citroen Ami стал серийным.
Малыш Citroen Ami стал серийным

Во Франции он будет стоить от 6000 евро.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Citroen.

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