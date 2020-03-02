"Укрзализныця" опровергла ежемесячное повышение цен на билеты с 1 марта

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года запланирован рост тарифов на 22%.

"Укрзализныця" не планирует повышать Стоимость проезда железнодорожным транспортом с 1 марта 2020 года.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"Информация, распространенная в СМИ , не соответствует действительности. Тарифы на пассажирские перевозки регулируются государством, и на сегодняшний день в АО «Укрзализныця» никаких документов об их изменении не поступало", - говорится в сообщении.

В "УЗ" отметили, что индексацию тарифов планировали осуществлять поэтапно, но соответствующий приказ профильным министерством пока не согласован.

"При этом из года в год Укрзализныця продолжает получать миллиардные убытки от пассажирских перевозок: поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию. Также железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона «О железнодорожном транспорте». Крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку железнодорожным транспортом граждан льготных категорий. Так, в 2019 году "УЗ" перевезла льготников почти на 1,07 млрд гривен, в то время как компенсировано было только 136 млн гривен, или 12,8%", - заявили в компании.

Ранее "УЗ" сообщала, что с 1 марта 2020 года в Украине выросли тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге. "Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%", - сообщали в компании.

В "УЗ" также прогнозировали, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд гривен.

Напомним, 700 млн прибыли от перевозок 2020 года УЗ планирует направить на покупку и модернизацию вагонов.

Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года.