Электрический концепт-кар Renault Morphoz может изменять размеры для увеличения ёмкости батареи

Компания Renault представила концепт электромобиля-трансформера Morphoz, который подходит как для городских условий, так и для дальних поездок.

Morphoz построен на модульной электрической платформе CMF-EV, позволяющей использовать несколько различных конфигураций мощности, ёмкости и запаса хода.

У электромобиля Morphoz EV в режиме «City» (Город) используется аккумуляторная батарея ёмкостью 40 кВт·ч, чего вполне достаточно для 90 % поездок по городу или в пригороде.

Для того чтобы перейти в режим «Travel» (Путешествие), кузов удлиняется на 20 см, чтобы вместить дополнительный аккумулятор на 50 кВт·ч и сделать кабину более комфортной для длительного путешествия.

Эта трансформация осуществляется благодаря конструкции кузова с боковыми закрылками, как самолёта-истребителя, которые могут перемещаться, позволяя переходить из одного режима в другой. Задний бампер, габаритные огни и воздушные дефлекторы также могут передвигаться, чтобы сделать автомобиль более аэродинамичным на дороге и более практичным в городе.



