Под Киевом пьяный парень без прав устроил смертельное ДТП и пытался это скрыть

Утром 1 января в Киевской области между селами Сеньковка и Горобеевка автомобиль под управлением 17-летнего юноши попал в аварию.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"ДТП произошло 1 января около 6 часов утра. 17-летний парень без водительского удостоверения сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома", - говорится в сообщении.

По предварительным данным водитель на закругленом участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Примерно в это же время в полицию поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка пропала 16-летняя девушка. В ходе ее розыска полиция выяснила, что видели дувушку в последний раз в селе в 6 утра.

"Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в 100 метрах от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские пока устанавливают", - сообщили правоохранители.

Несовершеннолетний водитель задержан. Он находился за рулем с явными признаками опьянения, но отказался от освидетельствования. Позже в больнице у него взяли кровь на анализ.

Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и помещено на площадку временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Ровно пьяный водитель наехал на женщину, идущую вдоль дороги с коляской, в которой находился младенец.