Тележка для гольфа, движущаяся в соответствии со скоростью пользователя

Разработка получила название S-Walk. Тележка использует лидар, чтобы оценивать, насколько далеко от нее находится пользователь, движущийся позади нее. Когда человек начинает идти быстрее или медленнее, тележка делает то же самое — сохраняя небольшую дистанцию от него. При этом пользователь может самостоятельно управлять тележкой с помощью специальной ручки.

Hit the Green

Hit the Green

Отмечается, что S-Walk также использует инерциальный измерительный блок, который позволяет ей определять, движется ли она вверх или вниз по склону. В соответствии с этим она либо увеличивает отдачу своих двух электромоторов, либо же пускает в ход тормоза.

S-Walk оснащена аккумулятором емкостью 270 ватт-часов, который, как указывается, позволяет ей — на одном заряде — покрыть до 54 лунок. Весит тележка 8,5 килограмма.

Hit the Green

Сейчас Hit the Green собирает средства на производство S-Walk на краудфандинговой платформе Kickstarter. Пока проект собрал всего около 500 долларов (при заявленной цели приблизительно в $46 000). Подробнее ознакомиться с разработкой можно на официальной странице проекта на Kickstarter.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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