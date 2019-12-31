В Ровно из-за пьяного водителя в ДТП пострадал младенец

Легковой автомобиль Ford сбил женщину, которая шла вдоль дороги с коляской.

В Ровно из-за пьяного водителя в ДТП пострадал младенец
Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно пьяный водитель наехал на женщину, идущую вдоль дороги с коляской, в которой находился младенец. В результате ДТП мать с ребенком доставили в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Ровенской области.

Отмечается, что авария произошла 30 декабря, около 17:30.

"Следственно-оперативная группа установила, что 31-летний водитель автомобиля Ford Sierra, житель областного центра, допустил наезд на жительницу Ровно, которая шла по краю проезжей части и везла перед собой детскую коляску. От удара из коляски выпал 11-месячный сын, которого медики "скорой" доставили в больницу. После предварительного осмотра ребенка с матерью отпустили", - говорится в сообщении.

Водитель с места происшествия скрылся, но его оперативно разыскали патрульные. На замечание злоумышленник не реагировал, нецензурно ругался и вел себя агрессивно, игнорируя законные требования полицейских. На нарушителя составили административные материалы по статьям 173, 185 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

По результатам освидетельствования житель областного центра был в состоянии алкогольного опьянения - 1,68 промилле.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Автомобиль помещен на спецплощадку.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

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