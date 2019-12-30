Первые произведённые в Китае автомобили Tesla Model 3 вручены покупателям

Как сообщалось накануне, 30 декабря Tesla начала поставлять заказчикам собранные в Китае электрокары Model 3. Автомобили сошли с конвейера всего через год после начала строительства завода в Шанхае стоимостью $2 млрд, что является рекордом для мировых автопроизводителей в Китае.

Сегодня, в понедельник, состоялось мероприятие, в ходе которого первые 15 электромобилей были торжественно вручены своим новым владельцам — предпочтение было отдано сотрудникам компании. Один из них воспользовался случаем, чтобы сделать предложение своей девушке. В церемонии принимали участие представители властей Шанхая.

Сотрудник Tesla дарит своей невесте произведённый в Китае автомобиль Tesla Model 3, наполненный цветами, на церемонии вручения на шанхайской фабрике (Reuters / Yilei Sun)

Стоимость произведённых в Китае седанов Model 3 сейчас составляет 355 800 юаней ($50 000) без учёта субсидий от государства. Импортированные же автомобили с более ёмкой батареей обходятся в 439 000 юаней. А такая же стандартная версия продаётся в США за $40 000.

Шанхайский завод, введённый в эксплуатацию всего за 357 дней, является частью планов Tesla по преодолению последствий торговой войны между США и Китаем и укреплению своего присутствия на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где в прошлом году было продано 1,3 млн электрокаров. Прежде все автомобили Tesla, продававшиеся в Китае, импортировались.

Несмотря на то, что фабрика Tesla стала первым в Китае заводом, полностью принадлежащим иностранцам, правительство оказывает поддержку проекту, что является свидетельством более широкого сдвига Пекина к открытию своего автомобильного рынка.

Главный управляющий китайским бизнесом компании Ванг Хао (Wang Hao) сообщил, что завод достиг целевого показателя производства 1000 единиц в неделю и что продажи электрического седана до сих пор были очень хорошими.

В наступающем году автопроизводитель удвоит количество сервисных центров и станций быстрой зарядки в Китае и планирует увеличить численность персонала послепродажного обслуживания до 1500 человек с примерно 600 в настоящее время, — прокомментировали высокопоставленные руководители Tesla.



