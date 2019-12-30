Kia начнёт серийный выпуск футуристического электрокара Imagine в 2021 году

Kia начнёт серийный выпуск футуристического электрокара Imagine в 2021 году

Продемонстрированному компанией KIA Motors на Женевском международном автосалоне 2019 дизайнерскому концепту электромобиля Imagine не так уж и долго придётся быть в роли концепции.

Руководитель европейского подразделения KIA Эмилио Эррера (Emilio Herrera) заявил в интервью Automotive News, что серийная версия кроссовера должна появиться в 2021 году. Хотя он не сказал, чем именно будет отличаться серийная версия автомобиля, как ожидается, она будет более «приземлённой» по сравнению с футуристическим вариантом, дебютировавшим в Женеве.

Kia начнёт серийный выпуск футуристического электрокара Imagine в 2021 году

Это означает, что, скорее всего, 21 дисплея, руля в виде штурвала самолёта и гигантских колёс у нового электрического кроссовера не будет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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