Tesla начинает продажи электрокаров, произведенных в Китае

Первые 15 электрокаров получают работники китайского завода.

Tesla начинает продажи электрокаров, произведенных в Китае
Фото: twitter.com/teslacn

Сегодня, 30 декабря компания Tesla начнет продажи своих электрокаров Model 3, которые были произведены на китайском заводе в Шанхае. Об этом в твиттере сообщил китайский отдел компании.

Фото: twitter.com/teslacn

"Сегодня Tesla продаст свои первые Model 3, изготовленные на заводе Gigafactory 3 в Шанхае", - отметили в компании.

В Tesla также добавили, что первые 15 электрокаров получают работники самой компании.

Напомним, Компания Tesla 21 ноября презентовала электрический пикап Cybertruck, выполненный в ретро-футуристическом стиле. Его старшая версия будет иметь три электромотора, а одного заряда хватит на 805 километров.

В марте 2019 года Tesla приняла решение закрыть все магазины и полностью перейти на онлайн-продажи, чтобы снизить цену на самый доступный автомобиль в своей линейке - Model 3 до обещанных $35 тыс.

В Tesla подсчитали, что закрытие магазинов позволит снизить стоимость на автомобили в среднем на 6%.



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