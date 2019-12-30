Tesla начинает продажи электрокаров, произведенных в Китае
Первые 15 электрокаров получают работники китайского завода.
Сегодня, 30 декабря компания Tesla начнет продажи своих электрокаров Model 3, которые были произведены на китайском заводе в Шанхае. Об этом в твиттере сообщил китайский отдел компании.
"Сегодня Tesla продаст свои первые Model 3, изготовленные на заводе Gigafactory 3 в Шанхае", - отметили в компании.
В Tesla также добавили, что первые 15 электрокаров получают работники самой компании.
Напомним, Компания Tesla 21 ноября презентовала электрический пикап Cybertruck, выполненный в ретро-футуристическом стиле. Его старшая версия будет иметь три электромотора, а одного заряда хватит на 805 километров.
В марте 2019 года Tesla приняла решение закрыть все магазины и полностью перейти на онлайн-продажи, чтобы снизить цену на самый доступный автомобиль в своей линейке - Model 3 до обещанных $35 тыс.
В Tesla подсчитали, что закрытие магазинов позволит снизить стоимость на автомобили в среднем на 6%.