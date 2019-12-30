Пикап Tesla Cybertruck появился в клипе американского хип-хоп исполнителя

Пикап Tesla Cybertruck появился в клипе американского хип-хоп исполнителя

Tesla любит хвастаться тем, что продажи электрокаров компании растут без рекламы. Однако автопроизводитель не против, если продукция Tesla появляется в видео известных людей или других компаний. К примеру, вчера американский хип-хоп исполнитель Тревис Скотт (Travis Scott) опубликовал видеоклип на свою песню «Gang Gang», в котором появились сразу несколько продуктов компаний Илона Маска (Elon Musk).

Помимо нового электрического пикапа Tesla Cybertruck, который продемонстрирован в видео во всей красе, во время съёмок клипа использовались квадроцикл Cyberquad, а также огнемёт Not-A-Flamethrower, выпускаемый компанией The Boring Company. Если пикап Tesla всё время стоял в припаркованном состоянии, позируя оператору, то квадроцикл и огнемёт использовались по назначению, добавляя ролику динамичности.

В сообщении говорится о том, что несколько дней назад Илон Маск встречался с Тревисом Скоттом. Вероятно, в рамках этой встречи и были достигнуты договорённости о предоставлении пикапа и квадроцикла, которые ещё не начали выпускаться серийно, для съёмок. Учитывая футуристичный внешний облик электрического пикапа Cybertruck, можно предположить, что в будущем он появится в роликах других знаменитостей.

Напомним, представленный в прошлом месяце пикап Cybertruck в базовой комплектации оценён в $39 900. Согласно официальным данным, автопроизводитель получил 250 000 предварительных заказов на покупку электрокара. Эта внушительная цифра была объявлена уже через неделю после презентации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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