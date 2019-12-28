Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"

Планируется ввести контрактный заказ "общественно важных" маршрутов.

Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров 27 декабря утвердил план мер по реформированию железнодорожного транспорта.

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

Среди прочего он предусматривает введение контрактного заказа общественно важных пассажирских перевозок и реструктуризацию "Укрзализныци" для подготовки компании к открытию рынка железнодорожных перевзок и первичному размещению акций (IPO).

"Укрзализныця выйдет на IPO, станет публичной и конкурентной в условиях открытого рынка. Она будет разделена на три оператора: инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика. Это передовая европейская практика", - заявил по этому поводу министр Владислав Криклий.

В "Укрзализныце" уточнили, что компания должна стать холдингом через два года.

По словам гендиректора УЗ Евгения Кравцова, в ходе реформы должен быть решен ключевой вопрос с компенсацией расходов на пассажирские перевозки.

"В будущем в Укрзализныце заработает новая система перевозок. Ключевое отличие такой системы от существующей - механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых", - цитирует Кравцова пресс-служба "Укрзализныци".

Глава "Укрзализныци" также сообщил, что на железной дороге будет внедряться Единый электронный проездной документ и автоматическая оплата проезда на пригородных маршрутах.

"И это еще не все. План предусматривает значительное улучшение безопасности железнодорожных перевозок и обновления технической политики на транспорте по европейским стандартам. У нас наконец появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий", - резюмировал он.

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