Салон автомобиля впервые в мире отделали кашемиром

Уникальный в своё роде автомобиль был построен французским автопроизводителем специально по заказу Мэнни Хошбина — успешного американского бизнесмена, всемирно известного своей коллекцией дорогих и эксклюзивных машин. В новой модели в Bugatti объединили любовь своего клиента к гиперкарам и продукции Hermes.

Bugatti

Будучи поклонником французского модного дома Hermes, клиент пожелал оформить свой гиперкар в стилистике вещей этой марки. Кузов и колёса окрашены в особый кремово-бежевый цвет Hermes Craie, нижняя плоскость активного антикрыла декорирована рисунком Hermes Courbettes, а все решетки на кузове получили особый рисунок из множества букв H.

Bugatti

Салон отделан кожей бежевых тонов, а также кашемиром — вставки с орнаментом Hermes Courbettes появились на дверях. В Bugatti подчеркнули, что эксклюзивный Chiron Hermes 1:1 стал первым в мире автомобилем, для экстерьера которого был использован кашемир.

Bugatti

Технически гиперкар не изменился, но работа над уникальной модификацией шла с 2016 года — на протяжении трёх лет дизайнеры Bugatti пытались найти варианты оформления, которые бы устраивали Мэнни Хошбина.



