В Киеве открыли Шулявский мост

Первым по нему проехался Кличко на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Фото: Укринформ

В Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост.

Как передает Укринформ, первым по мосту на квадроцикле проехался мэр столицы Виталий Кличко в костюме Деда Мороза.

Перед открытием он заверил, что "мост является надежным и будет эксплуатироваться много лет".

Также Кличко пообещал запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту в 2020 году.

Перед открытием пролетные строения Шулявского путепровода испытали. Восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали. Съезды с путепровода продолжат строить в 2020 году.

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