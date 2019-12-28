ВСУ получили партию бронированных медицинских машин

Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

Вооруженные силы Украины получили партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С.

Фото: facebook.com/Valeriy But

Український мілітарний портал сообщает, что машины подготовила украинская научно-производственная компания "ВК Система". Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы. В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Valeriy But

Отмечается, что в течение 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С. Всего же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - КличкоКиевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистовНа выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
В Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходовВ Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходов
Регулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дроновРегулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дронов
В Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в зданиеВ Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в здание
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области обстреляли машину патрульной полицииВ Киевской области обстреляли машину патрульной полиции
На выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машинНа выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машин
Первую партию электрокроссоверов Ford раскупилиПервую партию электрокроссоверов Ford раскупили
В Киевской области в ДТП пострадали два грузовика, легковушка, патрульное авто и пожарная машинаВ Киевской области в ДТП пострадали два грузовика, легковушка, патрульное авто и пожарная машина
На границе Украины и Словакии образовалась километровая очередь из машинНа границе Украины и Словакии образовалась километровая очередь из машин
В Сумах машина въехала в электроопору, пострадало четыре человекаВ Сумах машина въехала в электроопору, пострадало четыре человека
Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.
Беспилотные автомобили получили защиту от насекомыхБеспилотные автомобили получили защиту от насекомых
BMW покрасила машину в самое чёрное из известных веществBMW покрасила машину в самое чёрное из известных веществ
Пьяный подросток на родительской машине сбил насмерть велосипедиста в СарнахПьяный подросток на родительской машине сбил насмерть велосипедиста в Сарнах
Последние новости
Подгружаем последние новости