Volkswagen планирует выпустить 1,5 млн электромобилей к 2025 году

Компания Volkswagen объявила о планах по наращиванию объёмов производства электромобилей в ближайшие несколько лет. Автопроизводитель намерен продолжить активное развитие направления, чтобы стать одним из лидеров рынка электромобилей к 2025 году.

В сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Volkswagen, говорится, что компания рассчитывает выпустить 1 млн электромобилей к концу 2023 года. Ранее представители автопроизводителя говорили о том, что 1 млн транспортных средств на электрической тяге планируется выпустить к 2025 году. Теперь же, автомобильный гигант намеревается в 2025 году покорить отметку в 1,5 млн сошедших с конвейера электромобилей.

Начинать достижение поставленной цели компания будет с компактным электрокаром ID.3, который в следующем году появится на рынках стран европейского региона. Версия в базовой комплектации оценена менее чем в $30 000, что делает электрокар весьма привлекательным в глазах потребителей. Производитель также обещал выпустить модификации ID.3, имеющие больший запас хода по сравнению с базовым вариантом. Согласно опубликованным данным, в настоящее время поступило порядка 37 000 предварительных заказов на покупку ID.3. Кроме того, автопроизводитель намерен сделать собственную модульную платформу электрического привода MEB доступной для других компаний, что позволит ускорить процесс популяризации экологичного транспорта.

Помимо компактного ID.3 в будущем Volkswagen собирается выпускать микроавтобусы на базе платформы MEB, багги, а также кроссоверы на электрической тяге. На данный момент неизвестно, когда компания планирует запустить производство этих транспортных средств.

Важно отметить, что производственные цели Volkswagen не совпадают с фактическими продажами, во всяком случае в настоящее время. Ожидается, что электрокар ID.3 появится на европейских дорогах не раньше лета 2020 года, поэтому прогнозы Volkswagen относительно будущих продаж можно назвать оптимистической оценкой популярности транспортных средств на электрической тяге, произведённых компанией. Однако важно учитывать и то, что объявление планов по увеличению объёмов продаж, скорее всего, основывается на ожиданиях компании, связанных с популярностью бренда Volkswagen во всём мире.



