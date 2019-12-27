В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги

Разработку ТЭО и сметы может профинансировать USAID.

В Луганской области выбрали три возможных маршрута для присоединения участка железной дороги, который оказался отрезан от остальной части Украины из-за боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОГА.

  • Рубежное - Старобельск (59 км)

Этот вариант самый благоприятный с точки зрения профиля местности. Здесь не нужно строить никаких искусственных сооружений, кроме переездов. Обе станции достаточно развитые, а Стробельск к тому же имеет стратегическое значение, так как расположен посредине отрезка Кондрашевская-Новая - Лантратовка. Старобельск также равноудален от северных и восточных районов Луганской области и является логистическим центром с разветвленной сетью автомобильных дорог.

  • Рубежное - Новый Айдар (43 км)

Это направление короче, но имеет более сложный профиль местности и требует строительства моста через Айдар. К тому же оно близко к линии разграничения.

  • Сватово - Стробельск (62 км)

Еще три варианта (Сватово - Белокуракино, Тополи - Лантратовка и Двуречная - Лантратовка) отклонили, так как Белокуракино недостаточно развитая станция, а Лантратовка к тому же находится близко к границе с Россией.

Оценка стоимости каждого варианта строительства железнодорожной линии, которая соединит колеи Кондрашевская-Новая - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купянск, и окончательный выбор будут сделаны после разработки технико-экономического обоснования и составления проектно-сметной документации.

Их стоимость - 10 млн гривен по каждому варианту. В областном бюджете таких денег нет.

Расходы на себя готово взять Агентство США по международному развитию (USAID) при условии создания межведомственной рабочей группы. Областная администрация обратилась по этому поводу к министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Напомним, что из-за отсутствия железнодорожного соединения и невозможности подвоза угля со свободной территории несколько раз останавливалась Луганская ТЭС в Счастье.

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