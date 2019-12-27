В Киеве ограничат движение на Северном мосту в ночь на 28 декабря

На мост будут проводить противоаварийные работы.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение на Северном мосту с 20:00 27 декабря до 08:00 28 декабря в связи с проведением противоаварийных работ. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Отмечается, что на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы.

Фото: kyivcity.gov.ua

На мосту будут продолжаться противоаварийные работы. Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

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