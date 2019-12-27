Шулявский путепровод испытали нагрузкой, Кличко в это время стоял под ним
Проезд обещают открыть в ближайшие дни.
В Киеве прошли испытания пролетных строений нового Шулявского путепровода.
Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации, проверка состоялась в два этапа: с динамической и статической нагрузкой.
Во время статических испытаний реализовали 12 схем нагрузки строений путепровода.
При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом.
Собранные во время испытаний данные должны изучить эксперты. Они сравнят их на соответствие заявленным характеристикам моста.
"При условии соответствия всех норм и требований, в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту - движение автотранспорта по улице Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - заявил Кличко.
Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.
Съезды с путепровода продолжат строить в 2020 году.