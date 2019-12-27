Шулявский путепровод испытали нагрузкой, Кличко в это время стоял под ним

Проезд обещают открыть в ближайшие дни.

Шулявский путепровод испытали нагрузкой, Кличко в это время стоял под ним
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве прошли испытания пролетных строений нового Шулявского путепровода.

Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации, проверка состоялась в два этапа: с динамической и статической нагрузкой.

Во время статических испытаний реализовали 12 схем нагрузки строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Собранные во время испытаний данные должны изучить эксперты. Они сравнят их на соответствие заявленным характеристикам моста.

"При условии соответствия всех норм и требований, в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту - движение автотранспорта по улице Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - заявил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.

Съезды с путепровода продолжат строить в 2020 году.

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